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Байден намерен снова баллотироваться в президенты США

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Действующий глава США Джо Байден выразил желание баллотироваться на второй президентский срок. Он готов идти на выборы в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского лидера в интервью MSNBC.

"Я не одобрил это официальное решение, но это мое намерение. Мое намерение снова баллотироваться. И у нас есть время, чтобы принять это решение", - сказал глава Соединенных Штатов.

Байден объяснил, что еще не объявил официально о своей кандидатуре, потому что "целый ряд правил вступает в действие", как только он это сделает.

Затем президент США добавил, что первая леди Джилл Байден поддерживает его в намерении снова идти на выборы в 2024 году.

Напомним, Байден подчеркнул, что Россия не может победить в войне против Украины, потому что представляет угрозу всему Западу.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден