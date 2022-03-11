Байден позбавить Росію статусу нормального торгового партнера

Білий дім заявив, що Байден оголосить про "дії, спрямовані на те, щоб продовжувати залучати Росію до відповідальності за неспровоковану і невиправдану війну проти України".

Адміністрація позбавить Росію "статусу найбільшого сприяння" у зв'язку з її вторгненням в Україну, заявила спікер Палати представників США Ненсі Пелосі на прес-конференції раніше в п'ятницю.

Позбавлення Росії статусу привілейованої країни відкриває Сполученим Штатам і їх союзникам можливість ввести тарифи на широкий спектр російських товарів, що ще більше посилить тиск на економіку, яка вже рухається до "глибокої рецесії".

Скоординовані дії Вашингтона, Лондона та інших союзників йдуть на додаток до цілого ряду безпрецедентних санкцій, експортного контролю і банківських обмежень, спрямованих на те, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна покласти край найбільшій війні в Європі з часів Другої світової війни.

За словами джерел в адміністрації, кожна країна повинна реалізувати зміну торгового статусу Росії на основі своїх власних національних процесів.

У Сполучених Штатах для позбавлення Росії статусу "постійних нормальних торгових відносин" (ПНТР) буде потрібно акт Конгресу, але законодавці в обох палатах - і по обидві сторони політичного проходу - вже заявили про свою підтримку.

Білий дім працюватиме із законодавцями над законодавством про скасування статусу Росії, повідомили джерела в адміністрації.

Безпрецедентні широкомасштабні санкції, накладені на російські банки і еліти, поряд з експортним контролем безлічі технологій, вже призвели до краху Російської економіки, І Міжнародний валютний фонд тепер прогнозує, що в цьому році вона зануриться в "глибоку рецесію".