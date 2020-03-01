Байден лідирує на праймеріз в Південній Кароліні

Колишній віце-президент США Джозеф Байден перемагає на первинних виборах (праймеріз) демократів, які відбулися в американському штаті Південна Кароліна в суботу, 29 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Наголошується, що для Байдена голосування в Південній Кароліні було особливо важливе, адже він вважався лідером передвиборної гонки демократів до етапу первинних виборів, але виявився третім за загальною кількістю голосів делегатів з'їзду.

Байден сподівається, що перемоги в Південній Кароліні буде достатньо, щоб перетворити його в чітку альтернативу Берні Сандерсу, коли гонка вступить у нову фазу. На шляху Байдена стоїть колишній мер Нью-Йорка Майк Блумберг.

Раніше повідомлялося, що сенатор Берні Сандерс лідирує в первинному голосуванні в Неваді за право висуватися в президенти США від Демократичної партії.

РБК-Україна писало, що Сандерс раніше застеріг Російську Федерацію від спроб втручання в американські вибори після отримання інформації, що Москва нібито намагається допомогти його кампанії.