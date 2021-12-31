Байден виклав Путіну два підходи США до дій Росії, - Білий дім

За його словами, США вважають, що нинішня бесіда Путіна і Байдена була змістовною і серйозною.

"Президент Джо Байден виклав два шляхи, два аспекти підходу США, які залежать від російських дій в майбутній період. Перший - це шлях дипломатії, що веде до деескалації ситуації. Інший шлях більшою мірою сфокусований на стримуванні, включаючи серйозні витрати і наслідки, якщо Росія вибере варіант вторгнення в Україну. Ці витрати включають економічні заходи", - заявив він.

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден в ході телефонної розмови підтвердили, що на майбутніх переговорах з безпеки будуть як області, де можна досягти значущого прогресу, так і напрямки, за якими згода може бути неможлива, зазначив представник адміністрації.

Сполучені Штати продовжують вважати, що інші країни самі мають право приймати рішення про можливе приєднання до НАТО, попри думку Росії про потенційне подальше розширення Північноатлантичного альянсу, заявив чиновник.