Байден виключив постачання далекобійних ракет: чи отримає Україна РСЗВ

Президент США Джо Байден виключив поставки далекобійних ракетних систем для України. Але це не позначиться на передачі універсальних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в США Оксани Маркарової в ефірі телемарафону.

"Ні в якому разі", - відповіла вона на питання, чи стосуються слова Байдена універсальних MLRS-систем, на які розраховує Україна.

За її словами, на сьогодні з адміністрацією США обговорюються поставки нової зброї в рамках нового пакету допомоги в 40 млрд доларів, яка необхідна для відбиття російської агресії. Серед зброї, яку просить Україна, - і важка артилерія, і РСЗВ.

"Все в активній роботі. Ніяких призупинень немає", - додала Маркарова