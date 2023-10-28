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Байден и Си Цзиньпин могут встретиться уже в ноябре, - Reuters

Суббота 28 октября 2023 04:32
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Байден и Си Цзиньпин могут встретиться уже в ноябре, - Reuters Фото: Байден и Си Цзиньпин могут встретиться уже в ноябре (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты и Китай договорились совместно организовать встречу лидеров Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный представитель американской администрации не стал уточнять, где и в каких условиях может пройти встреча, подготовка которой уже началась.

Но другой неназванный сотрудник Белого дома сообщил, что встреча Байдена и Си Цзиньпина вероятно состоится на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, который пройдет уже в ноябре.

По данным ряда источников, подготовка встречи двух лидеров является одной из целей визита главы МИД Китая Ван И в Вашингтон.

Визит Ван И в США

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И находится с визитом в Вашингтоне. Он уже встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

По информации СМИ, Ван И должен подготовить визит в США лидера Китая Си Цзиньпина. Он может состояться уже в ноябре.

Планируется, что глава КНР посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско и встретиться с президентом США Джо Байденом.

Ранее Си Цзиньпин заявлял, что Китай согласен сотрудничать с США, поскольку от этого зависит судьба человечества.

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