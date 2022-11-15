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Байден и Эрдоган проводят переговоры на G20 (фото, видео)

Фото: Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент США Джо Байден встретился с турецким лидером Реджеп Тайипом Эрдоганом. Их переговоры проходят сегодня на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) на Бали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Тем временем турецкие СМИ сообщают, что переговоры лидеров проходят в отеле Apurva Kempinski в закрытом для прессы режиме. Однако видео и кадры со встречи уже опубликованы в медиа.

Также известно, что на обсуждениях присутствуют глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Нуредин Небати и министр нацобороны Хулуси Акар.

Напомним, как и планировалось, на полях саммита "Большой двадцатки" в онлайн-формате уже выступил президент Владимир Зеленский, который, в частности, предложил мировым лидерам "формулу мира" для Украины.

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G20Джозеф БайденРеджеп Тайип Эрдоган