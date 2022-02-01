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Байден хоче домовитися з Катаром про постачання газу до Європи у разі вторгнення РФ в Україну

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден прагне домовитися з Катаром про постачання газу до Європи. Дана домовленість розглядається на випадок вторгнення російських військ в Україну і відмови від російських енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Катар - другий у світі експортер зрідженого природного газу - прагне допомогти, але може запропонувати лише обмежену допомогу, в тому випадку, якщо Москва зупинить потік енергоносіїв в країни Європи.

"Катар бачить це як можливість ще більше поліпшити відносини з США після Афганістану, але це буде важко зробити, оскільки надлишку пропозицій немає", - заявив економіст з питань енергетики в Інституті Близького Сходу Ешар Аль-Малекі.

На думку енергетичних аналітиків, Катар вже поставляє максимально можливі для себе обсяги газу, переважно в країни Азії. І навіть якщо деякі американські союзники США, такі як Індія, Японія і Південна Корея, погодяться відмовитися від певних обсягів газу на користь країн Європи, це вплине на пом'якшення удару від припинення енергопостачання.

Байден також обговорить з лідером Катару, що знаходиться у Вашингтоні, зусилля США з відновлення ядерної угоди з Іраном.

Спроби розробити плани на випадок надзвичайних ситуацій, якщо будуть припинені поставки російського газу в Європу, є, мабуть, найактуальнішим питанням порядку денного, говориться у повідомленні.

Раніше ми писали, що США хочуть у Катарі тренувати афганський спецназ після виведення військ.

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Катар