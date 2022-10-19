Байден не хочет встречаться с Путиным на саммите G-20 даже в коридоре, - Politico

Как отмечает издание, пути Байдена и Путина могут пересечься во время саммита, например, они могут посетить одно и то же большое пленарное заседание. Но официальные лица США исключили официальную встречу и предпринимают шаги, чтобы гарантировать, что американский президент не встретится со своим российским коллегой в коридоре или даже на групповой фотографии лидеров.

"Мы знаем, что президент Байден думает о президенте Путине: он думает, что он убийца, он думает, что он военный преступник. Обычно с убийцами и военными преступниками не встречаются", - сказал Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине

Путин и Байден встречалась только один раз во время президентства Байдена, на саммите в Женеве летом 2021 года. Поскольку Россия впоследствии угрожала вторжением в Украину, они разговаривали несколько раз - последний раз в феврале, всего за несколько дней до начала войны.

Саммит G-20, который пройдет на Бали, станет самой ожидаемой многосторонней встречей за последние годы, поскольку война стала испытанием для Европы. В отличие от G-7, состоящей исключительно из богатых демократий, G-20 также включает в себя несколько автократий. Ожидается, что не все присутствующие страны сплотятся вокруг Украины, как это сделали европейские страны.

С первых дней войны Соединенные Штаты подчеркивали, что в любых переговорах с Россией о прекращении вторжения должны участвовать украинцы. И хотя дипломатические круги уже несколько недель обсуждают возможность визита на Бали президента Украины Владимира Зеленского, официальные лица США считают, что шанс на это небольшой, полагая, что вместо этого он может появиться по видеосвязи.