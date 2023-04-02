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Байден хочет запретить продажу штурмового оружия американцам

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Администрация президента США Джо Байдена намерена запретить продажу штурмового оружия гражданам страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Джо Байдена в Twitter.

Байден напомнил, что принял меры для того, чтобы обуздать нелегальное обращение оружия и привлечь к ответственности тех, кто им торгует. Так, президент США подписал первый крупный закон о безопасности оружия за три десятилетия, который помешает оружию попасть в опасные руки.

"Пора продолжить этот прогресс. Пора запретить штурмовое оружие", - написал Байден.

Напомним, президент США поручил ускорить меры по снижению насилия с применением личного огнестрельного оружия.

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