Байден хочет списать почти 5 миллиардов долларов долга Украине

Об этом заявил спикер Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Конгресс поддержал Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 миллиарда долларов в апреле 2024 года. В условиях документа указано, что экономическая помощь - около 10 миллиардов долларов - предоставляется Украине не на безвозмездной основе, а как условно-возвратный заем.

Однако поданный Байденом документ предоставляет ему полномочия простить 50% этого займа. При этом в документе указано, что остальные 50% после 1 января 2026 сможет простить следующий президент США.

"Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти ссуды за оказанную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это", - сказал Миллер.

Он отметил, что после того, как Белый дом сообщил Конгрессу об этом решении, законодатели могут принять резолюцию о возражении против этого. Но, по его мнению, этого не произойдет.

"Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая преимущественную поддержку двух партий в Конгрессе по оказанию помощи. Но мы будем соблюдать закон", - пояснил спикер.

Помощь Украине от США

В начале этого года в Конгрессе США продолжалась волокита по утверждению нового пакета помощи Украине. Байден подал запрос на дополнительные средства еще осенью 2023 г., но решение блокировали республиканцы. В феврале Сенат одобрил объединенный законопроект для Украины, Израиля и Тайваня, но спикер Палаты представителей Майк Джонсон не допустил его голосование.