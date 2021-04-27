Байден каже про "приголомшливий прогрес" у боротьбі з COVID у США

Президент США Джо Байден заявив, що країна досягла істотного прогресу в подоланні наслідків пандемії коронавірусу. За його словами, це сталось завдяки ефективній системі вакцинації населення.

Байден зазначив, що вакцинація дозволила кардинально зменшити кількість нових захворювань і летальних випадків.

"Хоча нам ще належить подолати довгий шлях у цій боротьбі, докласти багато зусиль упродовж травня й червня, щоби відзначити 4 липня (День Незалежності США – ред.), ми все ж досягли приголомшливого прогресу завдяки всім вам, американському народові", - заявив він.

Президент США підкреслив, що кількість нових випадків захворювань, а також летальних випадків істотно скоротилася та продовжує зменшуватися.