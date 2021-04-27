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Байден говорит о "потрясающем прогрессе" в борьбе с COVID в США

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден заявил, что страна достигла существенного прогресса в преодолении последствий пандемии коронавируса. По его словам, это произошло благодаря эффективной системе вакцинации населения.

Об этом пишет The Guardian.

Байден отметил, что вакцинация позволила кардинально уменьшить количество новых заболеваний и летальных исходов.

"Хотя нам еще предстоит преодолеть долгий путь в этой борьбе, приложить много усилий на протяжении мая и июня, чтобы отметить 4 июля (День Независимости США – ред.), мы все же достигли потрясающего прогресса благодаря всем вам, американскому народу", - заявил он.

Президент США подчеркнул, что количество новых случаев заболеваний, а также летальных исходов существенно сократилось и продолжает уменьшаться.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил обязательное требование на ношение масок для людей, которые вакцинировались от коронавируса. При этом американский президент отметил, что вакцинироваться от коронавируса в США стало проще, чем раньше.

Кроме того, 21 апреля президент США Джо Байден объявил, что в США сделали 200 млн прививок от коронавируса за 92 дня его президентства.

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