Байден говорит о "потрясающем прогрессе" в борьбе с COVID в США

Президент США Джо Байден заявил, что страна достигла существенного прогресса в преодолении последствий пандемии коронавируса. По его словам, это произошло благодаря эффективной системе вакцинации населения.

Байден отметил, что вакцинация позволила кардинально уменьшить количество новых заболеваний и летальных исходов.

"Хотя нам еще предстоит преодолеть долгий путь в этой борьбе, приложить много усилий на протяжении мая и июня, чтобы отметить 4 июля (День Независимости США – ред.), мы все же достигли потрясающего прогресса благодаря всем вам, американскому народу", - заявил он.

Президент США подчеркнул, что количество новых случаев заболеваний, а также летальных исходов существенно сократилось и продолжает уменьшаться.