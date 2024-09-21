Байден готовится к переговорам, но внимание мира переключается на Трампа и Харрис, - AP

Как пишет издание, Байден в пятницу начнет напряженную работу уделив внимание международным союзникам, которые обеспокоены тем, какой будет внешняя политика США, когда он покинет свой пост через четыре месяца. Ведь скорее всего, он оставит после себя ряд сложных кризисов, с которыми придется бороться либо бывшему президенту Дональду Трампу или же, вице-президенту Камале Харрис.

Но даже несмотря на то, что Байден готовится к неделе переговоров с мировыми лидерами, которые состоятся в Делавэре, Белом доме и в ООН, внимание всего мира начало переключаться на Трампа и Харрис. Причиной является то, что они предлагают избирателям и миру взгляды на внешнюю политику, которые резко отличаются.

В частности, Джон Альтерман, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, заявил, что предстоящие встречи Байдена с мировыми лидерами могут показаться "второстепенным событием", поскольку большая часть мира сосредоточена на Харрис и Трампа.

Что свидетельствует об этом

Примером этому есть президент Украины Владимир Зеленский, который встретится со всеми тремя персонами по отдельности.

Также с Байденом и Трампом проведет встречу премьер-министр Индии Нарендра Моди, а с президентом США и Харрис - президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян.