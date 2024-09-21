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Байден готовит пакет помощи Украине на 375 млн долларов: Reuters узнало, что в него войдет

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США готовят новый пакет военной помощи Украине в размере 375 млн долларов. Ожидается, что его объявят уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам официальных лиц, которые говорили на условиях анонимности, новый пакет помощи включает в себя патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм, западные части и другое оружие.

При этом содержание и размер пакета могут измениться в ближайшие дни, перед тем, как его подпишет президент США Джо Байден.

Reuters отмечает, что с начала мая 2024 года США не направляли пакет помощи Украине на сумму более чем 275 млн долларов.

В частности, после того, как ВСУ начали операцию в Курской области, Америка отправила два пакета по 125 млн долларов каждый.

При этом, Reuters напомнило, что у США осталось 5,5 млрд долларов в рамках президентских полномочий на сокращение вооружений для Украины. Однако срок их действия истекает в это месяце. В связи с этим проукраинские лидеры Конгресса США и администрация Байдена работают над соглашением, чтобы продлить действие на год.

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