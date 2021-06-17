RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден і Ердоган не домовилися щодо російських ЗРК С-400

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден і його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган не змогли знайти рішення під час зустрічі на саміті НАТО щодо закуплених у Росії зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400. Лідери домовилися продовжити діалог з цієї проблеми.

Про це повідомив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван, передає Reuters.

"Байден і Ердоган не домовилися щодо давньої суперечки між двома союзниками по НАТО щодо покупки Анкарою російських ракетних оборонних систем", - сказав Салліван.

Він додав, що президенти домовилися продовжити обговорення цієї проблеми. "Є зобов'язання продовжити діалог з цього питання, команди з обох країн будуть стежити за цим", - уточнив радник Білого дому.

Нагадаємо, на червневому саміті НАТО Ердоган заявив Байдену про незмінність позиції Туреччини щодо придбання у Росії ЗРК С-400. Турецький лідер додав, що немає невирішуваних проблем - їх потрібно вирішувати шляхом діалогу.

Як повідомляло РБК-Україна, Туреччина, яка є членом НАТО, в 2018 році придбала у Росії системи С-400. У Держдепі США заявили, що Туреччина не може купувати озброєння, несумісне зі зброєю Альянсу. Вашингтон ввів проти Анкари санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденТурцияЗРК