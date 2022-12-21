Байден поручил выделить Украине 1 млрд долларов на военную помощь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

"Я поручаю государственному секретарю распорядиться выделением 1 миллиарда долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку, чтобы оказать помощь Украине и принять решения, необходимые в соответствии с такими разделами, чтобы направить такое выделение средств", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Конгресс США внесли законопроект о госфинансировании на 2023 год на сумму 1,7 трлн долларов. Из которых предполагается выделение 44,9 млрд долларов помощи Украине и союзникам по НАТО.

В конце ноября президент США Джо Байден поручил главе Госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.

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