RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден поручил американским военным помочь Израилю сбивать иранские ракеты

Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Джо Байден созвал срочное совещание по ситуации в Израиле. Сегодня Иран запустил по Израилю более 500 баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, президент США Джо Байден созвал срочную встречу с вице-президентом Камалой Гаррис и их советниками по национальной безопасности.

Во время совещания они обсудили атаку Ирана на Израиль, которая к тому моменту уже состоялась.

По результатам совещания Байден поручил американским военным помочь Израилю оградиться от иранских атак и сбивать ракеты, направленные на Израиль.

Президент США Байден и вице-президент Гаррис наблюдают за нападением Ирана на Израиль из ситуационной комнаты Белого дома, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Что предшествовало

Сегодня, 1 сентября, войска Израиля вошли на территорию Ливана в рамках операции против "Хезболлы". Эта операция была направлена на объекты инфраструктуры террористов, которые находятся в южной части Ливана и угрожают Израилю.

В то же время, вечером Иран запустил со своей территории ракеты в сторону Израиля. Уже известно о запуске около 500 баллистических ракет.

О том, что происходит в Израиле – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИзраильИран