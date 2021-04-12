Байден має зробити більше і допомогти завершити війну на Донбасі, - Зеленський

Президент США Джо Байден повинен зробити більше, щоб стримати Російську Федерацію і допомогти завершити війну на Донбасі. А для вступу України до НАТО мало лише слів підтримки з боку Вашингтона.
Про це в інтерв'ю CNN заявив президент України Володимир Зеленський.
Видання пише, що український президент назвав США "хорошим другом", але підкреслив, що Байден повинен зробити більше, щоб стримати Росію і допомогти покласти край військовому конфлікту.
Зеленський пояснив, що Україні треба більше зброї, більше грошей на боротьбу і більше підтримки на шляху до НАТО.
"Якщо США бачать Україну в НАТО, вони повинні сказати це прямо і зробити це. Не словами", - заявив він.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до вторгнення Росії. За його словами, Україна готова до такого вторгнення з 2014 року ми знаємо і буде захищатися, оскільки армія знаходиться на своїй землі.
Відзначимо, розмови про вторгнення Росії активізувалися на тлі стягування військ до українського кордону. За даними розвідки, перекидання закінчиться до кінця квітня. На сьогодні біля кордонів України знаходяться 16 тактичних груп мотострілецьких, танкових та повітряно-десантних підрозділів.