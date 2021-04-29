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Байден залучатиме союзників до боротьби з загрозами Ірану та Північної Кореї

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон збирається тісно співпрацювати з союзниками в питанні протидії загрозам, які пов'язані з ядерними програмами КНДР та Ірану. Він також розповів про розмову з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Текст його виступу опублікував Білий дім.

За його словами, ядерні програми Ірану і КНДР становлять серйозну загрозу для безпеки Сполучених Штатів і світу.

"Ми будемо тісно працювати з нашими союзниками, щоб за допомогою дипломатії і твердого стримування протистояти загрозам, що виходять від обох цих країн", - сказав Байден.

За словами глави Білого дому, в ході бесіди з лідером КНР він зазначив, що вітає конкуренцію і не шукає конфлікту, проте захищатиме американські інтереси «з усіх питань».

Крім того, Байден сказав Сі Цзіньпіну, що США "будуть підтримувати потужну військову присутність в Індійському і Тихому океанах», як це робить американська сторона разом з НАТО в Європі.

Президент США Джо Байден також заявив, що ключовою терористичною загрозою для країни виходить зсередини держави - від "білих расистів".

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість практично повністю зняти ряд з найбільш жорстких санкцій проти Ірану. Тегеран повинен повернутися до ядерної угоди, заявили напередодні у Вашингтоні.

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