Байден будет откровенным и будет внимательно слушать Зеленского после его критики решения НАТО

Салливан отметил, что Украине не предлагают членство в НАТО, в том числе и потому, что в таком случае Альянс будет в состоянии войны с Россией. Кроме того, он подчеркнул необходимость проведения дополнительных реформ.

Он отметил, что НАТО с нетерпением ждет будущего Украины в Альянсе: "Мы будем работать с Украиной на пути в НАТО. Но мы не готовы пригласить Украину сегодня".

"У президента Зеленского, очевидно, есть другой взгляд на это. Но президент Байден будет сегодня с ним откровенным, как он был в каждом телефонном разговоре и встрече, которую они провели, излагая свои соображения, излагая свое мнение, а затем внимательно выслушав то, что должен сказать президент Зеленский", - сказал советник Байдена.

Отвечая на вопрос, какие конкретные реформы должна осуществить Украина, Салливан отметил, что мяч на украинском поле через процесс Годовой национальной программы НАТО. При этом он отметил, что Альянс и Украина "будут уделять особое внимание быстрому продвижению в определенных областях, чтобы повысить устойчивость украинской демократии".

При этом Салливан сказал, что понимает желание Украины стать членом НАТО "как можно скорее", но отметил, что ситуация является "динамической".

"НАТО должно сохранять гибкость - тесно сотрудничать с Украиной на ее пути к принятию решения о том, когда в дальнейшем будет смысл ее принять", - добавил он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Вчера в Вильнюсе страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине. В нем они обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в Альянсе.

Лидеры-страны-члены определили, что Украина получит приглашение присоединиться к Альянсу после того, как страны блока согласятся и государство выполнит определенные условия.

Однако Украина так и не получила четких условий и графика вступления в НАТО.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за нерешительность по отношению к Украине из-за отсутствия четких условий вступления.

Отметим, что сегодня Зеленский должен встретиться с Байденом, но украинский лидер отметил, что не собирается убеждать президента США в том, что Украина должна быть в НАТО.

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