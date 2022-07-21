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Байден анонсував телефонну розмову з Сі Цзіньпіном

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден заявив у середу, що розраховує поговорити зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном протягом найближчих десяти днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи перед журналістами, він повідомив, яких основних тим торкнеться майбутня розмова. Байден також заявив, що на думку американських військових, запланована поїздка спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань – це погана ідея, оскільки зараз не варто відвідувати острів, на який претендує Пекін.

Раніше ми писали, що Китай анонсував "рішучі заходи", у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденСи ЦзиньпиньКитай