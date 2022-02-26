Байден: Альтернатива санкціям проти РФ – початок Третьої світової війни

"Є дві опції: почати третю світову війну, піти на реальну війну з Росією - або забезпечити, щоб країна, яка діє настільки всупереч міжнародному праву заплатить за це свою ціну", - відповів Байден на питання про поточні санкції проти РФ.

За словами президента США, санкції в принципі не мають негайного ефекту, але він упевнений, що ці санкції, економічні та політичні (проти РФ - ред.) - "найбільші санкції в історії".

"Моя мета з самого початку - бути впевненим у тому, що всі НАТО і Європа діють однаково", - сказав Байден. За його словами, однією з можливих цілей Путіна був розкол в НАТО, який дозволив би йому діяти так, як він хоче. "Але цього не сталося, ми маємо повну одностайність (всередині НАТО і ЄС, - ред.)", - підкреслив президент США.

"І Росія заплатить за це (напад на Україну, - ред.) серйозну ціну, в короткій і особливо в довгостроковій перспективі", - сказав Байден, додавши, що мова йде не тільки про європейський регіон, а й про тихоокеанський. "Південна Корея, Японія, Австралія - коли демократії всього світу тримаються разом, це збільшує шанси на те, що у нас буде менше, не більше хаосу", - сказав президент США.

За словами Байдена, через свій напад на Україну Путін отримує протилежний ефект від того, до якого він прагнув - єдність демократичних країн у протистоянні з РФ.

За словами Байдена, зараз світ проходить поворотний момент у своїй історії, що припадає на кожні 2-3-4 покоління.

"Ми побачимо більше змін в мені в наступні 10 років, ніж ми бачили в попередні 50", - резюмував президент США.