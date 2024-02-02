Мы активно работаем ради мира украинского народа, - Байден на благотворительном завтраке

Президент США Джо Байден на благотворительном завтраке поддержал Украину и выразил надежду на лучшие дни впереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый Дом .

По словам американского президента, помощь Украине, является ключом к миру, безопасности и достоинству.

"Мы работали ради мира, безопасности и достоинства украинского народа, поскольку он демонстрирует невероятную решимость и стойкость против агрессии Путина. Мы должны продолжать им помогать", - сказал Байден.

По словам Байдена, вызовы нашего времени напоминают нам о нашей ответственности как нации помогать друг другу обеспечивать справедливый и прочный мир - обеспечивать его за границей и здесь, дома.

"Это призыв противостоять ненависти, помнить саму идею Америки. Мы все созданы равными. Мы уникальны в мире - единственная нация, основанная на идее. Мы все созданы равными и заслуживаем одинакового обращения на протяжении всей нашей жизни", - сказал американский президент.

Завершил завтрак президент надеждой на лучшие дни впереди.

"Я молюсь и надеюсь, что мы продолжаем верить, что наши лучшие дни впереди, что как нация мы продолжаем верить в честность, порядочность, достоинство и уважение. Мы видим друг в друге не врагов, а людей, каждый из которых создан по образу Божьему, каждый драгоценен в Его глазах", - закончил Байден.

Благотворительный завтрак в США

Благотворительный завтрак, также известный как Национальный молитвенный завтрак (National Prayer Breakfast), - это ежегодное мероприятие, проводимое в Вашингтоне, с 1953 года. Проводится в первый четверг февраля.

На него приглашаются президент США, члены Конгресса, другие высокопоставленные лица, а также религиозные лидеры со всего мира.

Цель завтрака - объединить людей разных вероисповеданий и политических взглядов для молитвы, размышлений и обсуждения вопросов, стоящих перед Америкой и миром.

Благотворительный завтрак - это важный символ единства и надежды для многих людей. Он служит напоминанием о том, что, несмотря на наши разногласия, мы все можем объединиться ради общих целей.

Завтрак транслируется в прямом эфире по телевидению и радио. На мероприятии не разрешены политические речи.

Помощь США Украине

Ранее мы писали, что на следующей неделе Сенат США будет голосовать по соглашению о пограничной безопасности и помощи Украине.

Ранее стало известно, что США направили украинским военным бомбы GLSDB. Это легкие бомбы малого диаметра (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые направляются на фронт,