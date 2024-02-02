Мы активно работаем ради мира украинского народа, - Байден на благотворительном завтраке
Президент США Джо Байден на благотворительном завтраке поддержал Украину и выразил надежду на лучшие дни впереди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый Дом.
По словам американского президента, помощь Украине, является ключом к миру, безопасности и достоинству.
"Мы работали ради мира, безопасности и достоинства украинского народа, поскольку он демонстрирует невероятную решимость и стойкость против агрессии Путина. Мы должны продолжать им помогать", - сказал Байден.
По словам Байдена, вызовы нашего времени напоминают нам о нашей ответственности как нации помогать друг другу обеспечивать справедливый и прочный мир - обеспечивать его за границей и здесь, дома.
"Это призыв противостоять ненависти, помнить саму идею Америки. Мы все созданы равными. Мы уникальны в мире - единственная нация, основанная на идее. Мы все созданы равными и заслуживаем одинакового обращения на протяжении всей нашей жизни", - сказал американский президент.
Завершил завтрак президент надеждой на лучшие дни впереди.
"Я молюсь и надеюсь, что мы продолжаем верить, что наши лучшие дни впереди, что как нация мы продолжаем верить в честность, порядочность, достоинство и уважение. Мы видим друг в друге не врагов, а людей, каждый из которых создан по образу Божьему, каждый драгоценен в Его глазах", - закончил Байден.
Благотворительный завтрак в США
Благотворительный завтрак, также известный как Национальный молитвенный завтрак (National Prayer Breakfast), - это ежегодное мероприятие, проводимое в Вашингтоне, с 1953 года. Проводится в первый четверг февраля.
На него приглашаются президент США, члены Конгресса, другие высокопоставленные лица, а также религиозные лидеры со всего мира.
Цель завтрака - объединить людей разных вероисповеданий и политических взглядов для молитвы, размышлений и обсуждения вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
Благотворительный завтрак - это важный символ единства и надежды для многих людей. Он служит напоминанием о том, что, несмотря на наши разногласия, мы все можем объединиться ради общих целей.
Завтрак транслируется в прямом эфире по телевидению и радио. На мероприятии не разрешены политические речи.
Помощь США Украине
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