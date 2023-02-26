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"Бавовна в Мариуполе удивила врага". В ВСУ заявляют, что среди оккупантов паника

Фото: россияне не ожидали взрывов в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Среди оккупантов в Мариуполе паника, поскольку вражеские войска не ожидали взрывов на своих складах с боеприпасами и топливом. Это подталкивает россиян к перемещению складов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмытрашкивского в эфире телемарафона.

"Враг несколько удивлен "бавовной", которая происходит на том направлении (в районе Мариуполя, - ред.). В Мариуполе уже обустроены склады и топлива, и техники, и боеприпасов. Именно поэтому было принято решение о работе, которая там сейчас проводится ", - отметил он.

По его словам, в Мариуполе возникла паника среди оккупантов, поскольку теперь их склады и места базирования могут быть поражены украинскими войсками.

"В Мариуполе некоторая паника возникла, потому что, например, украинские РСЗО имеют 70 км (радиус поражения, - ред.), а до, например, Угледара - 80 км. Это вызывает определенную обеспокоенность. Понятно, что в Угледаре сейчас разместить РСЗО невозможно, но все-таки сомнения у врага уже появились", - добавил Дмытрашкивский.

Он отметил, что россияне намерены переместить склады с топливом и боеприпасами из Мариуполя, откуда они поставлялись в Бахмут и Угледар.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе за последнюю неделю увеличилось количество сообщений о взрывах. Мэрия заявляет, что взрывы раздавались на складах оккупантов, в том числе в порту.

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