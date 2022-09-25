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"Бавовна" и голосование в кустах: как проходит псевдореферендум в Луганской области

Фото: в Луганской области массовые взрывы во время "референдума" (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

В Луганской области массовая "бавовна" во время псевдореферендума оккупантов. В Счастье подожгли "избирательный участок", а в Старобельске "голосуют" в кустах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Facebook.

"В Счастье подожгли "избирательный участок". В Старобельске "голосуют" в кустах возле магазинов. Найти кусты легко, ведь рукописная табличка "голосовать здесь" и человек с автоматом - об этом информируют", - пишет Гайдай.

По его словам, в Сватовском районе также зафиксировали "бавовну", а в Маньковке "взлетели в воздух" вражеские казармы, пострадал фермер-коллаборант

"Бавовна" в Алчевске (на фото). Вражеский склад. До сих пор грохочет. И это еще не вся "бавовна"…)))" - отметил Гайдай.

Фото: в Луганской области массовые взрывы во время "референдума" (t.me/luhanskaVTSA)

Напомним, как сообщили в СБУ, оккупанты еще в сентябре на захваченных территориях "подвели итоги" псевдореферендумов.

Добавим, что Украина созывает Совбез ООН из-за "референдумом" России на оккупированных территориях.

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ЛуганскРеферендум