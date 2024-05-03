"Бавария" нашла кризисный гранд для неожиданного обмена тренерами

Руководство мюнхенской "Баварии" заинтересовалось кандидатурой главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага на замену наставнику команды Томасу Тухелю.
Об этом заявил журналист Кристиан Фальк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера.
Нидерландский специалист стал новым претендентом на должность коуча "ротен". В то же время, Тухель заинтересован в работе с МЮ, но не будет вести переговоры до конца сезона.
Менеджмент "Баварии" изучает вариант с приглашением тен Хага. Во главе "красных дьяволов" он, вероятнее всего, не попадет в Лигу чемпионов и поставит под сомнение дальнейшее сотрудничество с манкунианцами. Заменить нидерландца на "Олд Траффорд" может как раз Тухель, который покинет Мюнхен в конце сезона.
Тен Хаг – не посторонняя фигура для "Баварии". В 2013-2015 гг. он тренировал резервную команду мюнхенцев, а затем вернулся на родину. Там специалист и сделал себе имя во главе "Утрехта" и амстердамского "Аякса".
Накануне от работы в "Баварии" отказался Ральф Рангник. Руководитель сборной Австрии не захотел возвращаться к клубной работе. Он сосредоточится на подготовке национальной команды к Евро-2024.
К слову, ранее Бавария расписала ничью с Реалом в первом полуфинале Лиги чемпионов.
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