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"Бавария" нашла кризисный гранд для неожиданного обмена тренерами

Фото: Эрик тен Хаг вернется в Мюнхен? (facebook.com/manchesterunited)
Автор: Антон Федорцив

Руководство мюнхенской "Баварии" заинтересовалось кандидатурой главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага на замену наставнику команды Томасу Тухелю.

Об этом заявил журналист Кристиан Фальк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера.

Нидерландский специалист стал новым претендентом на должность коуча "ротен". В то же время, Тухель заинтересован в работе с МЮ, но не будет вести переговоры до конца сезона.

Менеджмент "Баварии" изучает вариант с приглашением тен Хага. Во главе "красных дьяволов" он, вероятнее всего, не попадет в Лигу чемпионов и поставит под сомнение дальнейшее сотрудничество с манкунианцами. Заменить нидерландца на "Олд Траффорд" может как раз Тухель, который покинет Мюнхен в конце сезона.

Тен Хаг – не посторонняя фигура для "Баварии". В 2013-2015 гг. он тренировал резервную команду мюнхенцев, а затем вернулся на родину. Там специалист и сделал себе имя во главе "Утрехта" и амстердамского "Аякса".

Накануне от работы в "Баварии" отказался Ральф Рангник. Руководитель сборной Австрии не захотел возвращаться к клубной работе. Он сосредоточится на подготовке национальной команды к Евро-2024.

К слову, ранее Бавария расписала ничью с Реалом в первом полуфинале Лиги чемпионов.

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