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"Баварія" закрила перехід зірки "Ліверпуля"

Фото: Садьйо Мане (в центрі) готовий приміряти футболку "Баварії" (fcbayern.com)
Автор: Антон Федорців

Фіналіст Ліги чемпіонів і віце-чемпіон Англії Садьйо Мане перебрався до чемпіонату Німеччини, де захищатиме кольори мюнхенської "Баварії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Ротен" презентували зіркового новачка. Сенегалець поставив підпис під 3-річною угодою з мюнхенцями.

Мане перейшов до "Баварії" після шести сезонів у складі англійського "Ліверпуля". Мерсисайдці отримали за африканця орієнтовно 32 млн євро. Окрім того, клуби узгодили й потенційні бонуси.

У сезоні 2021/22 Садьйо Мане провів 51 матч у всіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі та віддав 5 результативних передач. На "Енфілді" він по одному разу переміг в АПЛ, Кубку Англії, Кубку ліги, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Клубному чемпіонаті світу.

До слова, франкфуртський "Айнтрахт" повернув Гьотце до німецької Бундесліги.

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БаваріяЛиверпульЧемпіонат Німеччини