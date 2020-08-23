"Баварія" вшосте виграла Лігу чемпіонів

Мюнхенська "Баварія" мінімально переграла французький "Парі Сен-Жермен" і стала переможцем Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20. Зустріч відбулася в Лісабоні на стадіоні "Да Луш" і завершилася з рахунком 1:0.

У першому таймі команди м'ячів не забили, зате показали красивий футбол, створивши безліч моментів. Єдиний гол в матчі на 59 хвилині забив своєму колишньому клубу Кінгслі Коман, якому асистував Йозуа Кіммі.

Таким чином, "Баварія" вшосте у своїй історії виграла Лігу чемпіонів (після тріумфів у 1974, 1975, 1976, 2001 і 2013 роках) і наздогнала за цим показником "Ліверпуль". Попереду - лише "Реал" (13 кубків) та "Мілан" (7).

Крім того, команда Ханса-Дітера Фліка в сезоні 2019/20 оформила потроєнь, також вигравши чемпіонат і Кубок Німеччини.

У матчі за Суперкубок УЄФА "Баварія" 24 вересня зустрінеться з "Севільєю", яка в фіналі Ліги Європи обіграла "Інтер" (3:2).

Нагадаємо, "Баварія" обійшла мадридський "Реал" і вийшла на перше місце у клубному рейтингу УЄФА. Мюнхенський клуб став лідером після перемоги над французьким "Ліоном" (3:0) в півфіналі Ліги чемпіонів.

Нинішній розіграш, починаючи з чвертьфіналів, через пандемію коронавірусу пройшов у форматі "фіналу восьми" на нейтральних полях в Лісабоні і без глядачів.