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"Бавария" во второй раз одолела ПСЖ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Фото: Эрик Максим Чупо-Мотинг забил первый мяч (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой мюнхенской "Баварии" завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи

"Бавария" – "Пари Сен-Жермен" – 2:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Чупо-Мотинг, 61, Гнабри, 90

Начали команды в осторожном стиле. В стартовые полчаса из опасных эпизодов можно вспомнить разве что удар Горецки со средней дистанции, позволивший Доннарумме размяться. В свою очередь у парижан был момент с Месси на ударной позиции, но Зоммер с третьей попытки заблокировал выпад.

Зато перед перерывом "Бавария" и ПСЖ обменялись действительно опасными возможностями. Вот Мусиала накрутил защитников гостей и мощно пробил в голкипера. А французский гранд организовал атаку, на финише которой Де Лигт с линии ворот вынес мяч после выстрела Витиньи.

Активнее соперники заиграли во второй половине. На 61-й минуте мюнхенцы повели в счете. Это Мусиала с Горецкой обокрали Верратти и вывели на оперативное пространство Чупо-Мотинга, а тот фактически расстрелял ворота парижан.

ПСЖ ответил классным моментом Рамоса. Опытный центрбек мог зажечь еще одну единицу на табло после стандарта. Но его мощный удар головой после подачи Месси с углового парировал Зоммер!

Надлежащего продолжения этот эпизод, однако, не имел. Парижские звезды так и не сумели наладить игру в передней линии и фактически не создали реальных шансов отыграться. Зато "Бавария" окончательно оформила статус четвертьфиналиста с голом Гнабри – нападающий в контратаке замкнул передачу Канселу и выбросил ПСЖ за борт Лиги чемпионов.

К слову, накануне "Челси" обыграл "Боруссию" Д и пополнил список четвертьфиналистов турнира.

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