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"Баварія" і РБ "Лейпциг" влаштували гольовий фестиваль: відеоогляд Суперкубка Німеччини

Фото: Мюнхенці мчать до першого трофею сезону (twitter.com/FCBayern)
Автор: Антон Федорців

Перший трофей у сезоні 2022/23 оформила мюнхенська "Баварія", здолавши спротив РБ "Лейпциг" у видовищному матчі за Суперкубок Німеччини (5:3).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Суперкубок Німеччини

РБ "Лейпциг" – "Баварія" – 3:5

Голи: Хальстенберг, 59, Нкунку, 77 (пенальті), Ольмо, 89 – Мусіала, 14, Мане, 31, Павар, 45, Гнабрі, 66, Сане, 90+8

Мюнхенці зробили вагому заявку на перемогу в першому таймі. Спершу Мусіала в оточенні оборонців зумів реалізувати момент із меж штрафного. Далі прем'єрний м'яч за "ротен" оформив Мане, пробивши в один дотик після простріл уздовж воріт.

Перед перервою вчасно до атаки підключився Павар і технічно пробив у протихід кіперу. Натомість друга половина виявилася значно конкурентнішою.

На старті тайму Хальстенберг повернув "червоних биків" у гру, відправивши м'яч головою за неймовірною траєкторією після подачі кутового. "Баварія" відповіла голом Гнабрі, який добив м'яч у сітку після провалу оборони саксонців.

Далі подвійний удар завдав "Лейпциг". Нкунку на 77-й впевнено реалізував одинадцятиметровий, а Ольмо на передостанній хвилині основного часу несподівано для Нойєра пробив у ближній кут – 3:4!

"Червоні бики" полетіли вперед, щоб відігратися. Однак, проґавили випад мюнхенців. Сане втік із центра поля, накрутив оборонця і воротаря та технічно лівою встановив остаточний результат.

До слова, напередодні "Ліверпуль" здолав "Манчестер Сіті" в поєдинку за Суперкубок Англії.

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Баварія