"Баварія" без проблем розібралася з "Лаціо" на шляху до чвертьфіналу ЛЧ

Мюнхенська "Баварія" без проблем розібралася за сумою двох матчів з римським "Лаціо" на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. У матчі мюнхенці забили два голи, на який римляни відповіли лише одного разу - 2:1.

До поєдинку в Мюнхені гравці "Баварії" підходили з більш ніж комфортним запасом. Перемога німців 4:1 на виїзді практично не давала шансів на прохід в чвертьфінал гравцям "Лаціо".

Матч-відповідь відбувався також за переваги "Баварії". Але на цей раз німці обмежилися двома голами. Спочатку на 33-й хвилині з пенальті відзначився Левандовскі. А на 73-й відзначився Чупо-Мотінг. Гравці "Лаціо" змогли відіграти один м'яч за 8 хвилин до кінця основного часу - відзначився Пароло. Але на більше римлян не вистачило.

У підсумку впевнена перемога "Баварії" за сумою двох матчів 6:2. Свого суперника у чвертьфіналі мюнхенці дізнаються в п'ятницю, 19 березня, коли відбудеться жеребкування наступного етапу ЛЧ.