"Баварія" і "Ліверпуль" стали першими чвертьфіналістами Ліги чемпіонів

Мюнхенська "Баварія" розтрощила австрійський "Зальцбург", а на Туманному Альбіоні "Ліверпуль" із комфортним рахунком поступився міланському "Інтеру" в других матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Детальніше про поєдинки – у звіті РБК-Україна.
Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матчі-відповіді
"Баварія" – "Зальцбург" – 7:1 (перший матч – 1:1)
Голи: Лєвандовскі, 12, 21 (обидва – пенальті), 23, Гнабрі, 31, Мюллер, 54, 83, Сане, 86 – К'єргор, 71
"Ліверпуль" – "Інтер" – 0:1 (2:0)
Гол: Мартінес, 62
Вилучення: Санчес, 63 (І, друга жовта картка)
У Мюнхені чемпіон Німеччини зняв усі запитання щодо переможця дуелі в стартові півгодини. "Баварія" відвантажила гостям із Австрії 4 м'ячі, а три з них оформив Роберт Лєвандовскі.
Спершу польський форвард двічі реалізував одинадцятиметровий за фоли Вебера. А на 23-й хвилині Лєвандовскі втік на побачення з голкіпером і після помилки останнього закотив м'яч у порожні ворота. Натомість Серж Гнабрі потужно пробив за діагоналлю після поперечної передачі Комана, довівши перевагу мюнхенців до чотирьох голів за третину ігрового часу.
Отямитися від такого "Зальцбург" не зумів і змирився з капітуляцією. На старті другої половини Томас Мюллер забив свій м'яч, пробивши з розвороту в нижній кут після пасу Сане. Гол юного Мауріца К'єргора міг стати гіркою втіхою для "червоних биків". Однак, Мюллер спершу оформив дубль, а згодом Лерой Сане додав гол до двох асистів.
На "Енфілді" було спокійніше. Перший момент мерсисайдці створили на 31-й хвилині. Це Александер-Арнольд подав зі стандарту, а Матіп ударом головою влучив у поперечину! Міланці відповіли пострілом Чалханоглу зі штрафного, який зумів парирувати Аліссон.
На початку другої половини "Ліверпуль" знову оформив влучання в каркас. Тепер Салах зіграв на добиванні, та влучив у стійку. А ось "Інтер" цього разу відповів голом – Лаутаро Мартінес із лінії штрафного пробив точно в дев'ятку після пасу партнера.
Хтозна, як розгорнулися події б далі, якби "нерадзуррі" не підвів Алесіс Санчес. Чилієць у простій ситуації отримав другий гірчичник і пішов відпочивати достроково, залишивши "Інтер" в меншості на вирішальні півгодини. Забити вдруге й перевести гру в овертайм міланці не зуміли. Далі йде "Ліверпуль".
Нагадаємо, що ФІФА дискваліфікувала Росію з ЧС-2022, а матч збірної України проти Шотландії перенесла на літо.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.