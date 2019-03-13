Баварія - Ліверпуль: де дивитися матч

Де і коли почнеться гра у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Бавария" и "Ливерпуль" сразятся за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. По мнению букмекеров, фаворитом данного поединка является мюнхенский клуб.

13 марта 22:00

Мюнхен, стадион "Альянц Арена"

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между немецкой и английской командами состоится на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.

В прямом эфире на территории Украины игру покажут телеканал "Футбол 2". Время начала поединка - 22:00 по киевскому времени.

Напомним, первый поединок между командами завершился без забитых мячей.