Баварія - Ліверпуль: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом німецький клуб

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сойдутся "Бавария" и "Ливерпуль". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

13 марта 22:00

Мюнхен, стадион "Альянц Арена"

По мнению букмекеров, фактор домашнего поля делает "Баварию" фаворитом ответного матча. У конторы Bwin коэффициент на победу хозяев составляет 2,16, на гостей - 3,48. Вероятность ничьи - 3,70.

Аналитики William Hill оценивают победу "Баварии" коэффициентом 2,10, победа англичан - 3,40, ничья - 3,60.

Эксперты Bet365 верят в победу немцев цифрой 2,15, успех "Ливерпуля" прогнозируется показателем 3,50, ничья возможна при коэффициенте 3,60.

Напомним, первый поединок между командами завершился без забитых мячей.