Баварія - Ліверпуль: анонс матчу

Готуємося до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Бавария" и "Ливерпуль" проведут между собой второй матч 1/8 Лиги чемпионов и определят, кто выйдет в четвертьфинал турнира. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считают мюнхенский клуб фаворитом поединка. Первый матч завершился нулевой ничьей.

13 марта 22:00

Мюнхен, стадион "Альянц-Арена"

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией" завершился без забитых мячей. В результате вопрос обладателе путевки в четвертьфинал решится в ответной встречей в Мюнхене.

Мюнхенцам для того, чтобы пройти в следующий раунд, нужна только победа, а вот "Ливерпуль", который в первом матче сделал главное - не пропустил дома, устроит любая результативная ничья. Повторение результата первого матча приведет к дополнительному времени.

У "Баварии" отбывает дисквалификацию Томас Мюллер еще за матч с "Аяксом", а также Йозуа Киммих из-за перебора карточек в первой игре. Участие Алабы, Арьена Роббена и Корентена Толиссо под большим вопросом. А вот у "Ливерпуля", наоборот, после дисквалификации возвращается Вирджил ван Дейк. Из-за травм не сыграют Джо Гомес и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Ориентировочные составы:

"Бавария": Нойер; Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба; Мартинес, Тьяго, Гнабри, Хамес, Рибери; Левандовски

"Ливерпуль": Алиссон; Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон; Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон; Салах, Фирмино, Мане