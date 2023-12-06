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"Бавария" купила дебютанта сборной Испании за "смешные" деньги

Фото: Брайан Сарагоса будет пытаться спасти "Гранаду" от вылета (granadacf.es)
Автор: Антон Федорцив

Испанский нападающий Брайан Сарагоса сменит родную "Гранаду" на мюнхенскую "Баварию" после завершения сезона 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Молодой вингер продолжит карьеру в чемпионате Германии. Местный гранд заранее выкупил права на лидера атак аутсайдера Ла Лиги.

Сарагоса подписал с "ротен" контракт на 5 лет. "Гранада" заработает на продаже нападающего ориентировочно 13 млн евро. Нынешний сезон вингер завершит в чемпионате Испании, а в межсезонье переедет в Мюнхен.

В сезоне 2023/24 Сарагоса провел 14 матчей в Ла Лиге, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативных передачи. Обратил внимание публики на себя дублем в ворота "Барселоны". В октябре сыграл первый поединок в футболке сборной Испании.

К слову, ранее вратарь "Гамбурга" оформил автогол года в дерби против "Санкт-Паули".

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