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Португальский вратарь оформил автогол года в знаменитом дерби Германии: видео

Гамбург, Суббота 02 декабря 2023 10:59
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Португальский вратарь оформил автогол года в знаменитом дерби Германии: видео Фото: Даниэль Ойер Фернандеш будет долго помнить гол у Дерби Гамбурга (fcstpauli.com)
Автор: Антон Федорцив

Голкипер немецкого "Гамбурга" Даниэль Ойер Фернандеш забил курьезный мяч в свои ворота в принципиальном противостоянии с соседним "Санкт-Паули".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Футбольный несчастный случай с португальцем произошел в середине первого тайма. К тому времени "динозавры" уже уступали номинальным хозяевам после гола капитана "Санкт-Паули" Ирвина.

На 27-й минуте Ойер Фернандеш не справился с давлением "пиратов". Высокий прессинг хозяев заставил "Гамбург" разыграть свободный удар в пределах штрафной. Защитник Рамуш отдал неудачную передачу вдоль ворот, а когда вратарь попытался выбить мяч подальше, тот ударился в кочку и сменил траекторию, так что португалец с лета отправил сферу за линию собственных ворот!

Такой досадный гол, однако, стал стимулом для "Гамбурга". После перерыва "динозавры" смогли организовать камбэк. Забитыми мячами в составе команды Тима Вальтера отличились Глацель и Ферай. В свою очередь Ойер Фернандеш выполнил 2 сэйва.

Итоговая ничья оставила гамбургские команды на первых двух позициях второй Бундеслиги. "Санкт-Паули" набрал 31 очко, а "Гамбург" – 28 пунктов. Оба коллектива претендуют на прямые путевки в высший дивизион чемпионата Германии.

К слову, ранее "Унион" уволил тренера года Фишера с должности наставника команды.

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