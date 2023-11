Проклятый турнир. "Бавария" снова эпично опозорилась в Кубке Германии: видео

Германия, Кубок Германии, 1/16 финала

"Саарбрюкен" – "Бавария" – 2:1

Голы: Зонтгаймер, 45+1, Гаус, 90+6 – Мюллер, 16

Матч на франко-германской границе сначала складывался для "ротен" замечательно. "Бавария" повела в счете уже на 16-й минуте, когда ветеран Мюллер принял мяч перед полукругом штрафной и классным ударом уложил сферу под штангу. Саарцы, однако, сравняли перед перерывом – Бедер и Зонтхаймер разыграли лишнего после ошибки.

Весь второй тайм мюнхенцы провисели на воротах "Саарбрюкена". В течение 45-ти с хвостиком минут "Бавария" нанесла 13 ударов в направлении ворот хозяев, из которых 8 – в створ. Тем не менее, мяч упорно не шел в ворота саарцев. А развязка наступила в компенсированное время, когда Гаусс замкнул прострел Цивеи.

Отыграться "Бавария" времени уже не получила. Как следствие, команда Томаса Тухеля выбыла из борьбы за национальный трофей. Такая неудача с мюнхенцами произошла в четвертый раз подряд. После требла 2019/20 "Бавария" трижды вылетала во втором раунде и единожды четвертьфинале (сезон 2022/23).

Поражение от "Саарбрюкена" особенно чувствительно с точки зрения статуса соперника. Мюнхенцы впервые за 23 года вылетели из Кубка Германии от команды из-за пределов первой или второй Бундеслиг. Еще в 2000 году "Бавария" вылетела из турнира от "Магдебурга" из 4-го дивизиона...

Неудачи "Баварии" в Кубке Германии в последних четырех сезонах:

23 - For the first time in exactly 23 years, FC Bayern has been eliminated in the DFB-Pokal by a team from League Three or lower - the last time this happened was on November 1, 2000 against then-fourth-division side 1. FC Magdeburg. Ouch. #FCSFCB