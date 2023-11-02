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Проклятый турнир. "Бавария" снова эпично опозорилась в Кубке Германии: видео

Саарбрюккен, Четверг 02 ноября 2023 12:55
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Проклятый турнир. "Бавария" снова эпично опозорилась в Кубке Германии: видео Фото: "Ротен" опозорились в Саарбрюкене (twitter.com/FCBayern)
Автор: Антон Федорцив

Мюнхенская "Бавария" в четвертый раз подряд досрочно завершила поход за Кубком Германии. В этот раз гранд вылетел на стадии 1/16 финала от середняка 3-й Лиги – "Саарбрюкена".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Германия, Кубок Германии, 1/16 финала

"Саарбрюкен" – "Бавария" – 2:1

Голы: Зонтгаймер, 45+1, Гаус, 90+6 – Мюллер, 16

Матч на франко-германской границе сначала складывался для "ротен" замечательно. "Бавария" повела в счете уже на 16-й минуте, когда ветеран Мюллер принял мяч перед полукругом штрафной и классным ударом уложил сферу под штангу. Саарцы, однако, сравняли перед перерывом – Бедер и Зонтхаймер разыграли лишнего после ошибки.

Весь второй тайм мюнхенцы провисели на воротах "Саарбрюкена". В течение 45-ти с хвостиком минут "Бавария" нанесла 13 ударов в направлении ворот хозяев, из которых 8 – в створ. Тем не менее, мяч упорно не шел в ворота саарцев. А развязка наступила в компенсированное время, когда Гаусс замкнул прострел Цивеи.

Отыграться "Бавария" времени уже не получила. Как следствие, команда Томаса Тухеля выбыла из борьбы за национальный трофей. Такая неудача с мюнхенцами произошла в четвертый раз подряд. После требла 2019/20 "Бавария" трижды вылетала во втором раунде и единожды четвертьфинале (сезон 2022/23).

Поражение от "Саарбрюкена" особенно чувствительно с точки зрения статуса соперника. Мюнхенцы впервые за 23 года вылетели из Кубка Германии от команды из-за пределов первой или второй Бундеслиг. Еще в 2000 году "Бавария" вылетела из турнира от "Магдебурга" из 4-го дивизиона...

Неудачи "Баварии" в Кубке Германии в последних четырех сезонах:

  • 2020/21, 2-й раунд – "Хольштайн" – 1:1 (пенальти – 5:6)
  • 2021/22, 2-й раунд – "Боруссия" М – 0:5
  • 2022/23, четвертьфинал – "Фрайбург" – 1:2
  • 2023/24, 2-й раунд – "Саарбрюкен" – 1:2

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