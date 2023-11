Проклятий турнір. "Баварія" знову епічно зганьбилась у Кубку Німеччини: відео

Німеччина, Кубок Німеччини, 1/16 фіналу

"Саарбрюкен" – "Баварія" – 2:1

Голи: Зонтгаймер, 45+1, Гаус, 90+6 – Мюллєр, 16

Матч на франко-німецькому кордоні спершу складався для "ротен" чудово. "Баварія" повела в рахунку вже на 16-й хвилині, коли ветеран Мюллєр прийняв м'яч перед півколом штрафного та класним ударом поклав сферу під стійку. Саарці, однак, зрівняли перед перервою – Бедер і Зонтгаймер розіграли зайвого після помилки.

Увесь другий тайм мюнхенці "провисіли" на воротах "Саарбрюкена". За 45 із хвостиком хвилин "Баварія" завдала 13 ударів у напрямку воріт господарів, із яких 8 – у площину. Проте, м'яч уперто не йшов у ворота саарців. А розв'язка настала в компенсований час, коли Гаус замкнув простріл Цівеї.

Відігратися "Баварія" часу вже не отримала. Як наслідок, команда Томаса Тухеля вибула з боротьби за національний трофей. Така невдача з мюнхенцями сталася вчетверте поспіль. Після требла 2019/20 "Баварія" вилітала в другому раунді (тричі) та чвертьфіналі (сезон 2022/23).

Поразка від "Саарбрюкена" особливо дошкульна з точки зору статусу суперника. Мюнхенці вперше за 23 роки вилетіли з Кубка Німеччини від команди з-за меж першої чи другої Бундесліг. Ще в 2000 році "Баварія" вилетіла з турніру від "Магдебурга" з 4-го дивізіону...

Невдачі "Баварії" в Кубку Німеччини в останніх чотирьох сезонах:

