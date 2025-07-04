Battlefield под угрозой. Новая часть игры может стать самой провальной в истории франшизы

Что известно

По информации издания Ars Technica, внутренняя команда сталкивается с завышенными ожиданиями руководства и нереалистичными целями. Внутри компании игру называют по коду Glacier.

По данным источников, в EA изначально рассчитывали, что новая Battlefield сможет соперничать с такими гигантами, как Call of Duty и Fortnite, и даже ставили амбициозную цель - достичь аудитории в 100 миллионов игроков.

Однако сами разработчики называют это маловероятным. Для сравнения: Battlefield 2042 сумела привлечь лишь 22 млн игроков, а в самую успешную игру серии, первую Battlefield, сыграли максимум около 30 млн человек.

Для достижения такой планки в EA решили внедрить популярные бизнес-модели: сделать игру бесплатной и включить в нее королевскую битву, а также шестичасовую сюжетную кампанию. Но реализация этих идей оказалась непростой.

Студия Ridgeline, работавшая над одиночной кампанией, была закрыта еще в 2024 году после двух лет работы - сотрудники посчитали поставленные цели недостижимыми. Сейчас сюжетный режим пытаются реализовать три другие студии EA - Criterion, DICE и Motive, но им пришлось начинать разработку с нуля. Это единственный компонент игры, который до сих пор не достиг даже альфа-версии.

Проект уже называют самым дорогим в истории франшизы. Если в 2023 году его бюджет оценивался в 400 миллионов долларов, то сейчас эта сумма, по данным инсайдеров, "значительно превышена".

Учитывая сложность разработки и смену команд, остается под вопросом, успеет ли EA выпустить Battlefield в запланированные сроки. Источники не исключают, что в финальной версии может быть урезано множество заявленных функций и контента.