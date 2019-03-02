У "Батьківщині" заявили, що партія та Тимошенко перемагають на виборах чесно

У "Батьківщині" зауважили, що партія ніколи не опускалася до підкупу та фальсифікацій

В "Батькивщине" заявили, что партия и ее лидер Юлия Тимошенко побеждают на выборах честно. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайт партии.

Как отмечается, до выборов президента Украины остаются считанные дни и менее чем через месяц "люди вынесут нынешнему президенту неутешительный вердикт".

"До момента, когда страна наконец избавится от власти, которая в своей жажде обогащения не останавливается даже перед торговлей с врагом, остаются считанные дни. Сегодня уже всем очевидно - менее чем через месяц люди вынесут нынешнему президенту неутешительный вердикт и ему придется ответить за все. В частности, за государственную измену - самое ужасное, что может совершить главнокомандующий во время войны", - говорится в заявлении.

В партии также заявили, что действующий президент Украины Петр Порошенко не готов к содержательной дискуссии.

"Наверное, именно осознание неизбежности наказания за все свои преступления - главный мотив, который заставляет Петра Порошенко из последних сил цепляться за должность. Не готов к содержательной дискуссии, как и его предшественник Янукович, он делает ставку на дискредитацию главных оппонентов. А не находя никаких оснований для нее, руками карманных СБУ и ГПУ придумывает дела, которые порой выходят за рамки здравого смысла и создает фейковые "доказательства", которые потом тиражируют подконтрольные режиму медиа. Именно так мы расцениваем сообщение подконтрольных Банковой Службы безопасности и Генеральной прокуратуры о намерении "Батькивщины" потратить более двух миллиардов гривен на "пирамиду" по поддержке на выборах", - заявили в "Батькивщине".

В "Батькивщине" отметили, что партия никогда не опускалась к подкупу и фальсификациям. Каждая победа партии была добыта честно. Так же прозрачно была собрана и потрачена каждая копейка из куда менее скромного президентского партийного бюджета.

"Это не Тимошенко, а Порошенко, который контролирует бюджет и состояние которого за последний год выросли в 83 раза, тратит миллиарды на подкуп людей, раздавая "Петрову тысячу" и манипулируя доплатами к пенсиям и субсидиям. Это не "Батькивщина", а "золотые мальчики" Петра Алексеевича только на продаже некачественных российских запчастей зарабатывают по четверти миллиарда гривен", - заявили в партии.

Кроме того, в "Батькивщине" заявили, что "сетки" Порошенко сегодня охватили всю страну, как и его коррупция".

"Это очевидно для всех, кроме правоохранительных органов, которые вместо того, чтобы отвечать за национальную безопасность обеспечивают безнаказанность власти. Ждать осталось недолго. Весна обязательно победит. И ответить перед народом придется не только тем, кто наживался на людских страданиях и на крови, но и тем, кто прикрывал эти преступления", - говорится в заявлении.