У "Батьківщині" заявили про виключення Мангера

Фото: Владислав Мангер (fbu.org.ua)

Також йому рекомендували залишити посаду голови Херсонської обласної ради

У бюро Херсонської облорганізації "Батьківщина" заявили, що вирішили вважати Владислава Мангера, пов’язаного з підозрюваним в організації вбивства радниці міського голови Херсона і громадської активістки Катерини Гандзюк, виключеним з лав партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Рішення було ухвалене на засіданні Бюро 8 лютого 2019 року.

"Тим же рішенням Бюро рекомендувало Мангеру залишити посаду голови Херсонської обласної ради", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер пов’язаний з підозрюваним в організації вбивства радниці міського голови Херсона і громадської активістки Катерини Гандзюк, а також активісти і друзі Гандзюк називають його одним із замовників вбивства.

Ключовий підозрюваний в організації нападу - Олексій "Москал" Левін втік за кордон.

Очільник Херсонської облради Мангер спростовує, що мав зв’язок з "Москалом" -Левіним.