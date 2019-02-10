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У "Батьківщині" заявили про виключення Мангера

Новини » Політика    10.02.2019 - 01:24
У "Батьківщині" заявили про виключення Мангера
Фото: Владислав Мангер (fbu.org.ua)

Також йому рекомендували залишити посаду голови Херсонської обласної ради

У бюро Херсонської облорганізації "Батьківщина" заявили, що вирішили вважати Владислава Мангера, пов’язаного з підозрюваним в організації вбивства радниці міського голови Херсона і громадської активістки Катерини Гандзюк, виключеним з лав партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.  

Рішення було ухвалене на засіданні Бюро 8 лютого 2019 року.

"Тим же рішенням Бюро рекомендувало Мангеру залишити посаду голови Херсонської обласної ради", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер пов’язаний з підозрюваним в організації вбивства радниці міського голови Херсона і громадської активістки Катерини Гандзюк,  а також активісти і друзі Гандзюк називають його одним із замовників вбивства. 

Ключовий підозрюваний в організації нападу - Олексій "Москал" Левін втік за кордон.

Очільник Херсонської облради Мангер спростовує, що мав зв’язок з "Москалом" -Левіним.

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