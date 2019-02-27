У "Батьківщині" обурені відміною статті про незаконне збагачення

Рішення КСУ фактично узаконює корупцію в Україні, переконаний Соболєв

Решение Конституционного суда (КС) о признании неконституционною статьи 368-2 УК, что предусматривает привлечение к ответственности за незаконное обогащение, узаконивает коррупцию в Украине. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев в комментарии журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"В соответствии с судебной практикой, если есть топ-коррупционеры, которые относятся к Администрации президента, органам парламента, Кабинета министров, то доказывание, что ты не коррупционер и объяснение, откуда такие доходы, возлагается на это лицо. Ко всем остальным гражданам применяется норма презумпции невиновности: следственные органы должны доказать, что человек незаконно обогатился", – пояснил народный депутат.

После такого решения КС следственным органам надо теперь доказывать, откуда у того или иного коррупционера появились сотни миллионов, миллиарды гривен, отметил Соболев.

"Это фактически узаконивает коррупцию в стране. Это означает, что согласно решению суда, будет прямая норма для закрытия таких производств против топ-коррупционеров", – сказал парламентарий.

Он обратил внимание на то, что борьба с коррупцией на высшем уровне – это одно из требований подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

"То, что так нагло перечеркнули это требование, означает, что президент Петр Порошенко остановил борьбу с коррупцией в стране в такой наглый способ", – считают в "Батькивщине".

Соболев также отметил, что не удивится, "если завтра Конституционный суд признает, что можно воровать в военно-промышленном комплексе, можно поставлять недоброкачественные запчасти из Российской Федерации".