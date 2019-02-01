У "Батьківщині" переконані у можливості знизити ціни на газ

У випадку перемоги на виборах Тимошенко скасує рішення уряду про підвищення ціни на газ

В случае победы на выборах лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко будут отменены "незаконные решения правительства" о повышении цены на газ для населения, а законопроект, который снизит стоимость газа как минимум вдвое, будет принят в парламенте. Об этом заявил заместитель председателя партии "Батькивщина" Иван Крулько, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Парламентарий отметил, что недавно ему в руки попали "темники АПУ". В документах якобы говорится, что необходимо рассказывать людям о нереалистичности гарантий о снижении цены на газ, а также вбивать в головы граждан, что Тимошенко этого не сделает.

"Сделает, как сделала в свое время, реприватизировав "Криворожсталь"! Хотя все кричали, что это невозможно", - заявил Крулько.

По его мнению, то, что власть предложила МВФ такую форму сохранения дефицита бюджета в пределах 3%, как повышение цены на газ в 12 раз, - нечестно и преступно по отношению к людям.

Он убежден, МВФ интересует только одна вещь: чтобы дефицит бюджета был не более 3%, а каким образом это будет достигаться: за счет поднятия цен на газ или других финансовых механизмов - это дело страны, которая одалживает деньги у Фонда.

"Действующая власть, которой люди в 2014 году доверили управлять страной и которая обещала "Жить по-новому", довела их до грани бедности и унизила человеческое достоинство. Потому что когда мы говорим о достоинстве человека, то оно заключается в том, чтобы иметь возможность со своих доходов оплатить расходы и прожить месяц, а не просить подачек у государства в виде субсидий. Когда люди будут жить достойно, тогда не будет подкупа избирателей и будет средний класс", - резюмировал Крулько.