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"Батьківщина" зафіксувала факти підкупу у всіх областях

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 13:20
"Батьківщина" зафіксувала факти підкупу у всіх областях
Фото: Сергій Соболєв (ba.org.ua)

У "Батьківщині" вже зафіксували цілу низку порушень на виборах

У всіх областях зафіксовані факти підкупу на виборах 2019. Про це повідомив заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Соболєв під час брифінгу у прес-центрі Юлії Тимошенко, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Так, за словами Соболєва, у м. Боярка поліція затримана особу в момент видачі грошей, зараз складається протокол.

Крім того, він звернув увагу на факти, коли люди приходять на дільниці зі спеціальними картками, де є штрих-коди. Через них ідентифікують особу, а потім цим людям на банківську картку перераховують кошти.

Ще один приклад, за словами нардепа, це наявність окремих кімнат в гуртожитках, де збираються люди, які або приходять, або виходять з виборчих дільниць.

"Ми звернули увагу на це: біля кожної такої кімнати встановлено чергування наших спостерігачів, які відслідковують ці факти", – розповів Соболєв.

Він заявив про перші спроби виносу пачок бюлетенів з виборчих дільниць (Запорізька область, дільниця №  998). Спостерігачами політсили було зафіксовано видачу 10 порожніх бюлетенів члену дільничної виборчої комісії.

У "Батьківщині" також зафіксували цілу низку порушень, які характерні для всієї країни: затримка у відкритті або передчасне відкриття дільниць, нестача виборчих скриньок, спроби створити умови, коли для скриньки для голосування на дому немає  контрольного талона тощо.

"Ці вибори – це, можливо, один з найяскравіших прикладів боротьби добра і зла, де на передньому фланзі стоять майже 30 тис. дільничних виборчих комісій, де представлено майже півмільйона осіб", - сказав Соболєв.

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