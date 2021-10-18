"Батьківщина" вимагає введення НС в енергетиці та пропонує кроки для забезпечення українців газом

"Батьківщина" вимагає оголосити надзвичайний стан в енергетиці та пропонує план невідкладних заходів, які дозволять уникнути кризи та спокійно пройти країні опалювальний сезон.

"Перекладати відповідальність за безпорадність влади у питанні тарифів на газ не можна! Тому потрібно негайно почати діяти, аби вирішити той колапс, який вже сьогодні негативно позначається на платіжках і може поставити людей на межу виживання. Для того, щоб владнати ситуацію вже зараз, є всі можливості, варто лише почати діяти!" - зазначила лідер партії та озвучила необхідний план дій.

План "Батьківщини" передбачає оголошення в енергетиці надзвичайного стану та втілення кількох невідкладних кроків:

негайне припинення експорту природного газу з України;

термінове усунення всіх посередників між видобутком і облгазами;

якнайшвидше ухвалення закону "Батьківщини" №4680 про спрямування дешевого газу власного видобутку на потреби населення;

"Я хочу, щоб парламент повернув собі функції парламенту, щоб ми нарешті приймали потрібні людям рішення, а не обслуговували чужі корупційні інтереси", - закликала голова "Батьківщини".

Водночас Юлія Тимошенко розкритикувала меморандум, запропонований Кабінетом міністрів місцевим громадам, і продемонструвала присутнім платіжку за газ для відділу освіти Тростянецької міської ради Сумської області, у якій вартість газу становить 47 гривень за кубометр - тобто мало не вчетверо більше, вказаної у Меморандумі суми.

Також критичною, за словами голови "Батьківщини", залишається ситуація із запасами газу - їх просто може не вистачити на всю зиму - і ця тема потребує особливої перевірки та покарання.

"Мінімум 37 млрд куб газу можна закачати в сховища. Влітку це можна було зробити у шість разів дешевше, ніж зараз. Бюджетні установи, людей, в тому числі й промисловість можна було забезпечити цінами на газ у шість разів дешевше, ніж сьогодні. Ви уявляєте масштаб втрат, який буде в держави, тим паче, що Коболєв заявив, що у НАК "Нафтогазу" було 2 млрд доларів на закачку газу у газові сховища. Газ не закачаний, збитки будуть покриватися з державного бюджету і з місцевих бюджетів України. Хто за це відповість? Винні у зриві наповнення газових сховищ були притягнуті до кримінальної відповідальності?!" - обурилася лідер партії.

"Батьківщина" вимагає створення у Верховній раді Тимчасової слідчої комісії, яка з’ясує хто зірвав план заповнення наших сховищ влітку, коли газ коштував в 6 разів дешевше. Також Юлія Тимошенко ініціює звіт прем’єр-міністра щодо готовності країни до опалювального сезону

"Треба діяти негайно і рятувати людей!" - закликала Юлія Тимошенко.