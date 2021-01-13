ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Батьківщина" вимагає зниження ціни на газ для українців утричі 

Автор: РБК-Україна

6,99 грн за газ, які уряд оголосив "знижкою", є насправді підвищенням ціни для українців. Імпортний газ зі сховищ має коштувати не більше 4 гривень, а український - не більше 2 гривень.

Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко під час брифінгу за результатами наради щодо тарифів, яка пройшла у ВР.

Політик зауважив, що лише під тиском прем’єр змушений був пообіцяти зниження ціни до 6,99 грн і розповісти, як уряд це робитиме. Проте, за підрахунками "Батьківщини", реальна ціна на газ повинна бути зовсім іншою.

"3,6 грн - це середня ціна газу, який знаходиться сьогодні в українських сховищах і належить українському народу. Тоді постає питання, чому не можна до цієї суми додати вартість зберігання і вийти на суму, наприклад 4 гривні? І це могла б бути такою ціна імпортного газу. Щодо собівартості газу власного видобування, то там офіційні статистичні дані з урахуванням всіх витрат кажуть, що максимум - 1,5-2 гривні. Ось це ціна українського державного газу, якого абсолютно достатньо для населення України та теплокомуненерго", - наголосив нардеп.

За словами Кучеренка, доки буде існувати НАК "Нафтогаз", доки він володітиме 70% видобутку українського газу, про жодний ринок, про жодну конкуренцію не може бути й мови.

Депутат зауважив, що причиною тарифної та управлінської кризи стали не лише дії уряду та "Нафтогазу". Величезну роль відіграв державний регулятор - НКРЕКП.

"Коли ми читаємо звіти про рекордну закачку газу, на сьогодні на 25% у сховищах більше газу, ніж минулого року. То як може бути, що там газу більше, а нам із вами підіймають ціну? Як так сталося, що НАК "Нафтогаз", структура, яка не видобуває газ, не транспортує газ, при цьому в нього зростає персонал за останній рік в 1,2 раза. При цьому середня заробітна платня у менеджера "Нафтогазу" - 240 тисяч гривень на місяць. 3,5 мільярда гривень становить утримання цього нікчемного монополіста", - додав він.

Популярні новини

Кучеренко наголосив, що позиція Юлії Тимошенко та партії "Батьківщина" полягає в тому, що тільки ліквідація НАК "Нафтогазу" дасть можливість вийти на конкурентний ринок, зробити дійсно прозору систему ціноутворення, в якій люди зможуть платити справедливу ціну.

"Тільки в залі Верховної ради буде важко вирішити цю проблему, бо уряд не пропонує варіантів комплексного вирішення, а в залі немає більшості для того, щоб раз і назавжди комплексно розв’язати тарифне питання", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко запропонувала владі план вирішення "тарифної" кризи. Колишня прем’єрка пропонує пустити на потреби українців газ з підземних сховищ за ціною літньої закупки, що дозволить знизити тарифи втричі.

Також лідер "Батьківщини" закликала депутатів по всій країні вимагати від уряду негайного зниження ціни на газ.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України тарифиБатьківщинагаз