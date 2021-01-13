"Батьківщина" вимагає зниження ціни на газ для українців утричі 

6,99 грн за газ, які уряд оголосив "знижкою", є насправді підвищенням ціни для українців. Імпортний газ зі сховищ має коштувати не більше 4 гривень, а український - не більше 2 гривень.

Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко під час брифінгу за результатами наради щодо тарифів, яка пройшла у ВР.

Політик зауважив, що лише під тиском прем’єр змушений був пообіцяти зниження ціни до 6,99 грн і розповісти, як уряд це робитиме. Проте, за підрахунками "Батьківщини", реальна ціна на газ повинна бути зовсім іншою.

"3,6 грн - це середня ціна газу, який знаходиться сьогодні в українських сховищах і належить українському народу. Тоді постає питання, чому не можна до цієї суми додати вартість зберігання і вийти на суму, наприклад 4 гривні? І це могла б бути такою ціна імпортного газу. Щодо собівартості газу власного видобування, то там офіційні статистичні дані з урахуванням всіх витрат кажуть, що максимум - 1,5-2 гривні. Ось це ціна українського державного газу, якого абсолютно достатньо для населення України та теплокомуненерго", - наголосив нардеп.

За словами Кучеренка, доки буде існувати НАК "Нафтогаз", доки він володітиме 70% видобутку українського газу, про жодний ринок, про жодну конкуренцію не може бути й мови.

Депутат зауважив, що причиною тарифної та управлінської кризи стали не лише дії уряду та "Нафтогазу". Величезну роль відіграв державний регулятор - НКРЕКП.

"Коли ми читаємо звіти про рекордну закачку газу, на сьогодні на 25% у сховищах більше газу, ніж минулого року. То як може бути, що там газу більше, а нам із вами підіймають ціну? Як так сталося, що НАК "Нафтогаз", структура, яка не видобуває газ, не транспортує газ, при цьому в нього зростає персонал за останній рік в 1,2 раза. При цьому середня заробітна платня у менеджера "Нафтогазу" - 240 тисяч гривень на місяць. 3,5 мільярда гривень становить утримання цього нікчемного монополіста", - додав він.

Кучеренко наголосив, що позиція Юлії Тимошенко та партії "Батьківщина" полягає в тому, що тільки ліквідація НАК "Нафтогазу" дасть можливість вийти на конкурентний ринок, зробити дійсно прозору систему ціноутворення, в якій люди зможуть платити справедливу ціну.

"Тільки в залі Верховної ради буде важко вирішити цю проблему, бо уряд не пропонує варіантів комплексного вирішення, а в залі немає більшості для того, щоб раз і назавжди комплексно розв’язати тарифне питання", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко запропонувала владі план вирішення "тарифної" кризи. Колишня прем’єрка пропонує пустити на потреби українців газ з підземних сховищ за ціною літньої закупки, що дозволить знизити тарифи втричі.

Також лідер "Батьківщини" закликала депутатів по всій країні вимагати від уряду негайного зниження ціни на газ.