"Батьківщина" вимагає розслідування спроб підкупу виборців штабами Порошенка

"Батьківщина" вимагає негайної доповіді в парламенті міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо того, як Петро Порошенко через держбюджет і приватні фонди "готує фальсифікації" виборів 2019. Про це заявив перший заступник голови фракції Сергій Соболєв з трибуни Верховної ради, повідомляє прес-служба партії.

Так, він повідомив про безпрецедентний факт, який викрили правоохоронці м. Запоріжжя.

"Тиждень тому протягом 10 хв на приватні рахунки однієї особи від 15 юридичних осіб були перераховані 130 млн грн платіжками по 14 999 грн, щоб ці платежі не попали під фінансовий моніторинг", - зазначив політик.

На щастя, фінмоніторинг негайно відстежив тисячі перерахунків, які відбувалися з фіктивних фірм-одноденок, і які проводили через один з державних банків, зауважив представник "Батьківщини".

Гроші з цих рахунків протягом одного дня - і є аудіо- та фотофіксація - ці кошти були зняті і "почали розвозитися по штабах Порошенка", звернув увагу Соболєв.

"Ми вимагаємо негайної доповіді міністра МВС з трибуни ВРУ щодо цього безпрецедентного факту перерахунку 130 млн грн протягом доби і переведення їх у готівку через держбанк. Це підриває довіру до всієї правоохоронної системи України", - сказав він.

За його словами, суспільство та парламент мають отримати інформацію щодо цієї ситуації, щоб знати, "яким чином Петро Порошенко через держбюджет і приватні фонди готує ці вибори".