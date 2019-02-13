"Батьківщина", "Слуга народу" і "ОП - За життя" лідирують у рейтингу парламентських виборів

На першому місці знаходиться "Батьківщина" з підтримкою в 20% тих, хто визначилися з вибором

Партии "Батькивщина", "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За життя" возглавили рейтинг политических сил на парламентских выборах в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой "Социопрогноз" и Киевским пресс-клубом.

По данным опроса, на первом месте находится партия "Батькивщина" с поддержкой в 20% определившихся с выбором респондентов. Второе место заняла партия "Слуга народа", которую поддерживают 17,7% респондентов. Замыкает тройку лидеров партия "Оппозиционная платформа – За життя" Вадима Рабиновича. За эту политическую силу готовы отдать свои голоса 12,5% избирателей.

Далее в рейтинге - партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" с поддержкой в 12,2% и "Гражданская позиция" – 8,9%. Шансы на прохождение в парламент также остаются у Радикальной партии Олега Ляшко, которую поддержали 7,9% респондентов.

В исследовании также отмечается, что у украинцев сохраняется сравнительно высокая электоральная активность на предстоящих президентских выборах. Согласно приведенным данным, 46% участников опроса однозначно будут принимать участие в голосовании. Еще 33% – скорее всего пойдут на избирательные участки. Точно не пойдут голосовать всего 9% респондентов.

При этом, если бы выборы проходили уже на этой неделе, большинство голосов получил бы Владимир Зеленский. Его поддержали 20,3% опрошенных. Второе место заняла Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 18,9% респондентов. На третьем месте действующий президент Петр Порошенко с поддержкой в 13,9%. Четвертое место в рейтинге занял Юрий Бойко – за него готовы отдать свои голоса 12,5% избирателей. Замыкает пятерку лидеров Анатолий Гриценко с рейтингом 8,9%.

Опрос был проведен с 30 января по 8 февраля 2019 года в 24-х областях Украины и г. Киеве (за исключением временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, а также АР Крым). Всего было опрошено 2016 респондентов. Теоретическая погрешность социологического опроса не превышает 2,2%. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз".